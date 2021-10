Dracy le Fort a enfin pu organiser son repas des aînés

Cette « séance de rattrapage », comme la qualifiée Olivier Grosjean, Maire de la commune et Président du CCAS, s'est déroulée mardi midi dans la salle André Jarrot .

Et c'est effectivement une « séance de rattrapage » puisque initialement, ce moment de partage aurait dû avoir lieu en janvier. Mais cette année, du fait des mesures de distanciation qui ont été mises en place pour lutter contre la pandémie, il a dû être annulé, comme d'ailleurs beaucoup d'autres manifestations,

Heureusement, l'amélioration de la situation sanitaire, constatée ces dernières semaines, a enfin permis au CCAS d'organiser ce repas. Et ce sont donc près de 100 dracysiennes et dracysiens, de plus de 70 ans, qui se sont retrouvés avec grand plaisir mardi midi, pour déguster le menu que leur avait concocté le restaurant dracysien « La Garenne ».

Et comme il est de tradition, le CCAS a tenu à honorer la doyenne et le doyen de l'assemblée. C'est ainsi que Olivier Grosjean, a eu le plaisir de remettre un magnifique bouquet de fleurs à Madame Huguette Gras, et Dominique Petitjean, vice-Présidente du CCAS, une bouteille de vin à Monsieur Maurice Vion.