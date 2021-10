Une balade contée dans le parc des grottes d’Azé

Cette promenade intitulée « Le légendaire des arbres et de la forêt » écrite et racontée par Corinne Duchêne, transportera petits et grands dans le monde merveilleux de la forêt qui attire les hommes, les protège et les nourrit depuis la nuit des temps. La conteuse parlera des contes et des légendes traditionnels autour de la forêt secrète et impénétrable, de ses arbres magiciens et des êtres fabuleux qui la hantent.

Infos pratiques :

Mercredi 13 octobre à 14h (durée : 1h).

À partir de 5 ans

Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

Réservation recommandée par téléphone au 03 85 33 32 23