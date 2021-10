COVID19 - Le Conseil scientifique propose une sortie en douceur du pass sanitaire

La sortie de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sur la volonté d'étendre jusqu'à l'été la possibilité de recourir au pass sanitaire a suscité un certain nombre de commentaires. Du côté d'info-chalon.com, on salue cette anticipation qui permettrait localement de disposer des outils législatifs permettant à tout moment de réactiver des mesures certes contraignantes mais indispensables au vivre-ensemble face à de nouvelles flambées virales.

Pour autant, la question se pose sur l'idée de transformer un dispositif exceptionnel pour une situation exceptionnelle, en une situation qui se voudrait normale. Un outil législatif qui pose des questions sur l'atteinte aux libertés individuelles et la création de citoyens de seconde zone. La vigilance doit être actée face aux tentatives d'inscrire les atteintes aux libertés dans une forme de droit commun. Un sujet sur lequel nombre de juristes et autres constitutionnalistes ont émis à juste titre des réserves.

Sur la question de la territorialisation des mesures sanitaires, malgré l'opposition du Conseil scientifique, la mesure parait couler sous le sens du pragmatisme. Elle permettrait de concentrer les efforts en cas de pics sur des zones plus tendues et de limiter les impacts sur les zones plus favorisées. Bien évidemment le risque de susciter des mouvements de population entre zone rouge et zone verte est bien réel alors que le Conseil Scientifique plaide pour une période de transition entre le 15 novembre et les fêtes de fin d'année pour la suspension du pass sanitaire, d'autant plus qu'on ne mesure pas encore l'impact de la période hivernale sur la COVID19.

Laurent Guillaumé