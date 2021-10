Jeudi, à 19 heures, au réceptif du stade Léo Lagrange, tout en respectant le protocole sanitaire, se tenait au Réceptif du stade Léo Lagrange, l’Assemblée Générale des anciens du Rugby Tango Chalonnais.

Cette A.G se déroulait devant une cinquantaine de personnes face à une tribune composée de Jean Pierre Cretin, Président, Emile Dupéron, trésorier, Marcel Boudailler, secrétaire et Yves Lechalier, secrétaire adjoint.

S’en suivait le rapport moral du président :

Jean Paul Cretin : « Nous avons fait une timide reprise le 9 septembre dernier après ces 18 mois d’arrêt. La dernière réunion 2019/2020 avait eu lieu en mars 2020. On avait bien essayé d’organiser une AG en octobre 2020 mais on a dû l’annuler pour cause de jauge limitée à 30 personnes. Donc, la dernière AG remonte à novembre 2019 (après de grandes difficultés pour caler une date pour cause de Coupe du Monde de Rugby !!). Effectif 2021-2022 envisagé : J’ai dit timide reprise en septembre car nous n’étions que 31 au repas (dont 4 bénévoles). Cette saison, nous partons sur une base théorique de 52 membres potentiellement cotisants en 2019-2020, régulièrement présents. Nous avons une liste complémentaire d’une dizaine de personnes qui ne viennent pas régulièrement et non cotisants. Nous avons la promesse de quelques inscriptions : Y. Dourthe (présent ce soir), JL Petit (déplacement), C. Charbouillot (santé), O. Jarzuel et C. Jaboulay (non disponibles). Malgré ces 5 nouveaux potentiels, nous avons des difficultés pour intéresser et intégrer les plus jeunes générations de tangos ! Nous reprenons avec nos 9 bénévoles de la dernière saison (dont Laurent, le cuisinier). La saison dernière nous étions 60 adhérents cotisants : nos 8 disparus dont je parlerai plus tard étaient tous des membres adhérents cotisants. Sur la présence de ce soir, sur la base des inscriptions par SMS, nous sommes 49 présents. Concernant les obligations sanitaires, nous étions dans l’obligation de vérifier les pass sanitaires et d’utiliser du gel hydroalcoolique.

Concernant les décès de ces deux dernières années, l’Amicale aura payé un lourd tribu à la Santé. Nous avons été particulièrement touchés par des disparitions :

· Christian Desmigneux : Noêl 2019,

· Daniel Gonnet : en janvier 2020

· Michel Marot : en juin 2020,

· Hubert Marciaux : en juillet 2021,

· Gérard Lebault : en octobre 2020,

· Pierre Charles : en août 2021,

· Jean Levasseur : en août 2021,

· Daniel Savoy : en septembre 2021

En plus de l’hommage rendu à ces 8 membres assidus, nous pouvons rendre hommage également aux épouses de François Buret et Joël Lauga, disparues en 2020. Viennent s’ajouter également hors Amicale mais nous touchant de près, les disparitions des ex-tangos : Gilles Maret (joueur), Richard Grenéron (joueur, éducateur), Michel Girardot (dirigeant), Jean Léger (joueur, éducateur, entraîneur), Gérard Brussier (joueur) et Raymond Guillot (dirigeant et bénévole) […]

Pour la saison à venir, Nous maintenons pour cette fin de saison, une résolution votée lors de l’AG précédente (11/2019) c'est-à-dire une action envers l’Ecole de Rugby du RTC. En effet, notre Statut stipule en son article 2 d’envisager de participer à une action au bénéfice d’une équipe de jeunes du RTC. Pourquoi pas les plus jeunes : M6 et/ou M8 en fin de saison ? Une suggestion sera faite par le coordinateur de l’EdR (S. Guyon) avec le montant associé qui sera proposé en réunion des Anciens : compter environ 3 à 400,00€ pour l’activité et le goûter. Après accord du RTC, remise d’un trophée (coupe ?) par l’Amicale pour une catégorie des jeunes (M6, M8 ?) lors du Challenge Brailly. Nous allons peut-être renouveler la participation aux frais de certains repas d’avant-matches. Nous renouvelons la proposition faite lors de la dernière AG de participer à une initiation à la Boule Lyonnaise menée par nos membres boulistes ! ». (Rapport moral voté à l’unanimité).

Emile Dupéron, trésorier présentait quant à lui le rapport financier : « Notre exercice termine sur une somme positive. Actuellement nous avons en caisse comme crédit de 592,57 € (+ un livret bleu Association : crédit de 2352,93 €). Par contre nous avons décidé de maintenir le coût du repas à 14€ et la cotisation à 25€ encaissable dès ce soir, seule source de revenu pour assurer le fonctionnement de l’Amicale ! » (Rapport financier voté à l’unanimité).

Se déroulait à nouveau l’élection du nouveau bureau : Président : JP CRETIN, Vice-président : A. SIMONATO (trésorier-adjoint), Trésorier : P. DUPERRON, Secrétaire : M. BOUDAILLER, Secrétaire adjoint : Y. LECHALIER (bureau voté à l’unanimité).

L’Assemblée Générale se terminait par les questions diverses et le repas de l’amitié !

J.P.B