Feu vert pour l'amendement porté par Marie Mercier visant à empêcher l’accès des mineurs aux sites pornographiques gratuits !

Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire a salué l'accélération du jour, "le président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a désormais la capacité de mettre en demeure les sites qui ne respectent pas la loi, et de veiller à la fiabilité du procédé technique mis en place afin de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service sont majeurs et le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a toute autorité pour bloquer l’accès aux sites hors la loi. Les images que véhiculent ces sites ont des conséquences dramatiques reconnues sur leur développement psychologique et affectif, leur rapport à la sexualité et les relations entre garçons et filles. La pornographie s’adresse aux adultes consentants et discernés. Ce n’est pas un vecteur d’apprentissage de la sexualité !" précise Marie Mercier.