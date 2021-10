Philips-Nordéon : Le Grand Chalon vote à l'unanimité la reprise en main

Sébastien Martin a tenu à saluer la décision prise à l'unanimité en conseil communautaire ce jeudi soir dans les salons du Colisée, "hier soir c’est à l’unanimité que les élus du Grand Chalon ont décidé de se porter acquéreur de la friche industrielle ex-Philips-Nordéon, présente à l’entrée de la zone SaôneOr.

Parce que nous ne voulons pas laisser faire et subir, nous proposerons au tribunal de commerce qui se réunira début novembre une offre à hauteur de 50 000€ afin de devenir propiétaire de ces 7 hectares extrêmement bien situés sur la première zone économique de notre agglomération.

Notre objectif est de recréer, sur site, du foncier économique destiné à accueillir de nouvelles entreprises. Nous anticipons ainsi la réussite en cours de l’aménagement de la réserve foncière de SaôneOr pour nous donner, d’ici quelques années, de nouvelles capacités de développement tout en répondant aux enjeux qui s’imposent à nous de réduction de l’artificialisation des sols.

Cette prise en main du site Nordéon est une première étape avant plusieurs opérations, d’ici 2024, de mise en sécurité, de démantèlementèlement, de dépollution et d’aménagement du site.

Le plan financier a été présenté aux élus et il prévoit une charge résiduelle pour le Grand Chalon de 1 250 000€ une fois les terrains vendus et les subventions obtenues".

@Photo Grand Chalon