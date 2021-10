AVIS DE DECES - Monsieur Daniel NOLY

CHENÔVES «LE THIL », ROSEY, SAINT-DÉSERT



Mme et M. Chantal et Fabien Chevrot,

sa sœur et son beau-frère ;

M. et Mme André Culas,

M. et Mme Raymond Culas,

M. et Mme Gérard Noly,

M. Christophe Noly et Anne-Marie,

M. Roland Noly,

ses frères et belles-sœurs ;

Mme Suzanne Noly,

sa belle-mère ;

ses neveux et nièces ;

ses amis,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire-part du décès de

Monsieur Daniel NOLY

Ses obsèques seront célébrées le mardi 12 octobre 2021, à 11 heures, en l'église de Buxy, suivie de la crémation au Crématorium de Crissey.

Daniel repose à la chambre funéraire de Buxy.

Et remercie les services de dialyse du CH William Morey et de la Clinique Ste Marie à Chalon-sur-Saône, et le service de néphrologie du CH du Bocage à Dijon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Julien NOLY

son papa, décédé en 2008.