Réception en l’honneur des athlètes Bourguignons présents aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020

Willy Bourgeois, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de la communication et du sport, Chloé Salaün Bécu, cheffe du pôle sport de la DRAJES Bourgogne-Franche-Comté, et Christian Moccozet, président du collectif «Objectif médailles », ont accueilli mardi 5 octobre 2021 au CREPS, à Dijon, les athlètes soutenus par le collectif dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

Sur les 22 sportifs soutenus par la Région et ses partenaires, huit ont participé aux derniers Jeux:

Escrime (sabre) : Athlétisme (demi-fond) : Para athlétisme :

Para tir carabine :

Para tir :

Para rugby fauteuil : Para tennis de Table :

Boladé Apithy

Alexis Miellet

Julien Casoli

Cédric Fèvre Chevalier Alain Quittet

Corentin Le Guen – Sébastien Verdin Léa Ferney (médaillée d’Argent)

Parmi les athlètes présents, Léa Ferney, Julien Casoli, Cédric Fèvre Chevalier, Alain Quittet, Clément Jacquey, Corentin Le Guen et Sébastien Verdin. Pierre Terzi, préparateur de l’équipe de France féminine de Handball, championne olympique, était également invité.

« Dans un contexte absolument inédit, avec en particulier un report d’un an dans la préparation, il faut féliciter à leur juste mesure non seulement tous les athlètes, femmes et hommes, qui se sont distingués durant ces derniers Jeux olympiques et paralympiques, non seulement toutes celles et tous ceux qui y ont participé, mais également celles et ceux qui se sont entraînés et n’ont pu être sélectionnés, a souligné Willy Bourgeois, vice-président au sport de la Région. On n’a pas toujours en tête le niveau d’exigence, la discipline et l’engagement qu’exige le sport au plus haut niveau mondial. La Région est donc fière de les soutenir, mais elle leur est surtout très reconnaissante. »

Prochains rendez-vous à Pékin !

Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 seront célébrés à Pékin du 4 février au 20 février. Les Jeux paralympiques auront lieu du 4 mars 2022 au 13 mars. Avant le rendez-vous de Paris 2024.