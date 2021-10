Mise en place par le CCAS de Châtenoy le Royal d’ateliers informatique et numérique à destination des adultes

Franchissez une fois pour toute les barrières du numérique, c’est l’objectif que s’est fixé le CCAS en mettant en place des sessions de formations en direction des seniors de la commune. Pour parvenir à mettre à disposition un bon enseignement et une assimilation facile du numérique par les participants, les personnels du CCAS ont fait appel à Christophe et Marlène Venin de ̏ Mon assistance numérique.com˝ pour, dans un premier temps, présenter les activités qui peuvent être mises en place.

Christophe est venu à cette activité en engageant une reconversion avec Mon assistance numérique, après avoir passé 30 ans dans la fonction d’encadrant en gendarmerie et enseignant en informatique.

Marlène était coordinatrice d’agence en fournitures avant de rejoindre le groupe Mon assistance.com.

Le lundi 4 octobre, Christophe et Marlène Venin ont fait une présentation de tout ce qu’ils peuvent proposer dans le domaine du numérique à une quarantaine de personnes, à Vincent Bergeret maire de la commune et à quelques élues.

Ils proposent : un accompagnement pour les particuliers, à domicile dans le cadre du service à la personne avec éventuellement crédit d'impôt, une assistance et une formation sur tous les objets connectés (ordinateur, tablette, smartphone, box internet…), une formation numérique par le biais des collectivités, des associations, des écoles, des conférences et ateliers (prise en main de l'outil numérique pour effectuer des démarches administratives en ligne, éviter les arnaques numériques, mieux comprendre les réseaux sociaux, …). Les cours comprennent une formation théorique la plus courte possible afin de favoriser la pratique avec des modules de 4 séances de 2 heures.

Bérengère, du service séniors, précise que c’est une formation collective par niveau qui sera mise en place avec une petite participation financière des personnes inscrites. Il est bien entendu que tout se déroulera comme à l’accoutumée dans la convivialité et la bonne humeur sans oublier les gestes barrières et le passe sanitaire.

Il ne restait plus qu’à s’inscrire pour les personnes intéressées et pour les organisatrices à fixer les jours des séances.

C.Cléaux