UNIVERSITE D'ETE DU GRAND CHALON - Une 8e édition pour un projet intercommunautaire toujours plus partagé

Atteindre les objectifs fixés par le projet de territoire 2021-2026, voté en conseil communautaire en début d'année, c'est en filigramme le sens de l'université d'été organisée ce samedi matin dans les salons du Colisée. Quelques 200 élus des communes du Grand Chalon ont répondu à l'invitation lancée par le Grand Chalon afin de participer à 7 ateliers. Comment promouvoir ensemble la stratégie de développement économique du territoire ? Agir pour la transition écologique et énergétique du territoire? Préserver nos ressources et innover pour la qualité de notre environnement ? Mieux connaître et faire connaitre les actions dédiées à la qualité de vie sur notre territoire (petite enfance et santé), favoriser l'inclusions sociale et accompagner les populations les plus fragiles, comment rendre notre territoire plus attractif en valorisant ses atouts culturels, sportifs et touristiques, concrétiser ses projets à l'aide du pôle d'ingénierie du Grand Chalon.

"C'est une matinée sur la manière de mieux partager le projet intercommunal" explique Sébastien Martin, "comme un accompagnement à la dynamique enclenchée depuis quelques années. Montrer que le Grand Chalon est un projet de territoire mais aussi un territoire de projets". Le projetothèque, mur présentant un projet qui anime chaque commune est venu faire la démonstration visuelle de l'ensemble des projets qui animent notre territoire.

'L'intercommunalité n'est rien sans des élus communaux qui la porte au quotidien" rajoute Sébastien Martin, "les élus communaux sont des relais indispensables aux politiques communautaires". Une manière de rappeler que pour porter le projet de territoire, le meilleur des atouts reste l'élu local.

Laurent Guillaumé