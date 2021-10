Un face-à-face avec le caricaturiste Roth pour vous donner bonne mine et tirer un trait sur la fadeur

Reproduire plus ou moins à l’identique, c’est ce que s’échine à faire joyeusement Roth en défiant l’existant du « patient tributaire » avec l’accord du peps, de l’allant, du mordant…de la faille exploitée ! Interview pour info-chalon.com

Transformer en restant fidèle aux fondamentaux

« Quoi ma gueule ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?... » Le taulier l’avait décryptée en long, en large et en travers dans sa chanson. L’habitant de Chassenard, lui, n’utilise que son seul crayon pour donner une identité nouvelle au modèle pris pour cible en accentuant autant que faire se peut ses particularités physiques , lesquelles, au bout du compte, se contemplent comme le nez au milieu de la figure ! Satiriser à la pointe de son outil de travail, une activité pas de tout repos dont la finalité repose sur l’aimantation du sourire voire du rire à s’en décrocher la mâchoire dans le meilleur des cas. Afin que le point de chute soit porteur de sens, irréfragable preuve de la distanciation. Une espèce de figure de style employée à dessein…

Comment et quand avez-vous basculé vers la caricature ?

«Passionné de dessin depuis l’enfance, j’ai toujours fait des caricatures d’après photo ou en direct, mais furtivement et en petit comité ! Un jour, des animateurs sur une foire commerciale m’ont proposé d’animer un salon. J’ai accepté sans trop réfléchir, l’opération a plu aux invités. Depuis, je ne me suis plus arrêté. »

D’où vous vient ce pseudo de Roth ?

« Je m’appelle Roger Thisselin, il a donc été facile avec les deux premières lettres de ces mots de créer mon pseudo. »

Dans quelles dispositions d’esprit faut-il être pour jouer du crayon ?

« Il faut être décontracté et de bonne humeur. Il faut d’ailleurs que le sujet soit dans le même état d’esprit. Si la personne en face de moi est « coincée », je le ressens et j’ai plus de mal pour le dessin. »

Quelles qualités la fonction requiert-elle ?

«Concentration, bonne mémoire visuelle, rapidité d’exécution. Si l’exécution est trop longue, le sujet s’impatiente et le dessin devient moins bon. »

De quelle manière réagissent les personnes caricaturées ?

« En général, toujours très bien. Les personnes qui souhaitent une caricature ont deux qualités essentielles : humour et sens de l’autodérision. La surprise accompagne toujours la découverte de sa caricature, car on découvre comment les autres nous voient. Cela se termine par un grand éclat de rire. »

Existe-t-il une communauté de caricaturistes avec un front commun, ou est-ce du chacun pour soi ? Y a -t-il par ailleurs davantage de caricaturistes qu’auparavant ?

« Les caricaturistes sont assez individualistes, mais cela n’empêche pas des rencontres dans des salons et festivals de caricatures (il en existe de nombreux). Là, nous sommes heureux de nous retrouver, c’est toujours l’occasion de franches rigolades. Il est intéressant de voir comment l’autre travaille, on découvre des techniques nouvelles.

Je ne pense pas qu’il y ait plus de caricaturistes qu’avant. C’est plutôt le contraire, surtout qu’il est de plus en plus difficile de vivre de cette activité. L’ambiance de la place du Tertre a bien changé en quelques années. »

Trouve-t-on de fortes concentrations à l’étranger ?

« Non, la caricature est difficilement acceptée dans certains pays. L’actualité récente prouve que certains caricaturistes professionnels très connus ont été interdits dans leur pays. »

Auriez-vous un projet particulier dans le domaine qui est le vôtre ?

« Je ne suis plus très jeune, mon ambition est de pouvoir m’amuser encore quelques années dans cette activité. »

De quels gens célèbres avez-vous brossé le portrait ?

« Beaucoup d’artistes de la chanson ou du cinéma, mais toujours d’après photos. Quelques artistes ont découvert leur caricature que j’avais faite, avec une surprise amusée : Daniel Guichard, Isabelle Aubret, Marc Laferrière (qui est devenu un ami), Jean Sarrus (des Charlots), Fabienne Thibeault, Evelyne Dress, Dominique Rizet (journaliste connu)…Exception : j’ai caricaturé François Hollande en direct, il a beaucoup ri. »

Qui aimeriez-vous croquer ?

« Tous les artistes que j’aime. »

Pour quelles circonstances peut-on vous inviter ?

« Pour différentes occasions : mariages, anniversaires, colloques, séminaires, etc. »

Crédit photo : DR Propos recueillis par Michel Poiriault

