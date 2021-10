Le jus de fruits a coulé à flots, lors de la fête de la pomme givrotine

Après un rendez-vous manqué en 2020, l'édition 2021 a été l'occasion d'un beau partage entre générations autour de la pomme, le tout dans une ambiance conviviale et pédagogique.

Ce traditionnel rendez vous populaire, organisé depuis plusieurs années par l'Association Givrotine Écologie Partage (AGEP) a attiré beaucoup de monde ce dimanche à l'église de Cortiambles, dont plusieurs élus givrotins et Mireille Martin, fille de Léocadie Czyz.

Si la majorité des gens sont venus pour transformer les fruits de leur verger en jus, certains autres se sont simplement déplacés pour profiter d'un moment convivial, dans un cadre magnifique, illuminé par un beau soleil d'automne.

Ils ont aussi pu profiter d'un atelier du goût, pour déguster et acheter les différentes confitures et gelées, confectionnées par les adhérents de l'AGEP, ou profiter des jeux anciens mis à la disposition des visiteurs.

Cette fête a aussi été l'occasion pour les petits givrotins, de finaliser le travail qu'ils ont débuté il y 3 ans, dans le cadre de la collaboration entre deux associations givrotines : l'AGEP et « Les enfants de Léocadie », association des parents d' élèves de l'école maternelle Léocadie Czyz.

Chaque enfant a ainsi pu fixer fièrement une plaque portant son nom, sur l'arbre qu'il a planté il y a 3 ans dans le verger attenant à l'église.

Pour Gérard Debien, Président de l'AGEP, « cette collaboration répond à un double objectif : sensibiliser les enfants au jardinage et au respect de l'environnement et contribuer à la survie de variétés anciennes d'arbres fruitiers, qu'on ne trouve quasiment plus dans les jardineries. »

La prochaine étape devrait avoir lieu dans deux ans, avec la cueillette des premiers fruits produits par ces jeunes arbres ...

Pour tout renseignement complémentaire, adresse mail du Président de l'AGEP : [email protected]