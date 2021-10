Semaine des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, 12 évènements en Bourgogne-Franche Comté

Les agences Pôle emploi se mobilisent pour faire découvrir les métiers du BTP : une douzaine d’évènements sont proposés dans toute la région.

Depuis mai 2020 et la fin de la première période de confinement, le niveau des offres d’emploi dans l’ensemble de la construction est revenu au niveau de 2019. Le secteur doit faire face à des besoins en main d’œuvre importants notamment dans certains métiers tels que maçon, couvreur, métallier et conducteur de travaux.

Le BTP est un secteur incontournable qui permet des activités de proximité. Entre le bâtiment et les travaux publics les métiers et conditions d’exercice sont très variés allant de la construction à la voirie, de la rénovation à la mise en œuvre de réseaux électrique. Cette semaine est l’occasion d’aller à la rencontre des entreprises et organismes de formation pour s’orienter ou se reconvertir vers un secteur d’avenir !

La transition écologique, au travers de la rénovation thermique des bâtiments, la transition numérique ou encore la rénovation du patrimoine, ouvrent des opportunités d’emploi et de nouveaux besoins en compétences.

Découvertes des métiers, présentations de formations, recrutements, visites de chantiers... autant d'actions qui vont permettre de promouvoir un secteur en pleine expansion.

Retrouvez l’ensemble des évènements organisés en BFC sur pole-emploi.fr/BFC !