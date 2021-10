Conférence sur la politique migratoire en Europe et en France ce vendredi au Studio 70

Les Accompagnants au commissariat, le Collectif Chalon Solidarité Migrants et la Ligue des droits de l'Homme vous invitent pour une conférence-débat sur le thème «Immigration et politique migratoire en Europe et en France : Enjeu 2021/2022» avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche CNRS au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences-Po (CERI). Plus de détails avec Info Chalon.

Directrice de recherche émérite au CNRS et docteur en sciences politiques, Catherine Wihtol de Wenden enseigne au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences-Po (CERI).



Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de revues sur les migrations.



La question migratoire qui est redevenue un thème des plus saillants de l'actualité politique demande plus que jamais une réflexion posée et éclairée.



Aussi, les Accompagnants au commissariat, le Collectif Chalon Solidarité Migrants et la Ligue des droits de l'Homme, organisent une conférence intitulée «Immigration et politique migratoire en Europe et en France : Enjeu 2021/2022».



Cette conférence aura lieu le vendredi 15 octobre à 20 heures au Studio 70, 3 bis Rue de Lyon.



Pensez à réserver votre soirée!



Entrée libre, participation aux frais (au chapeau).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati