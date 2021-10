L'Open Business Chalon prend son envol

Rendez-vous était donné aux Charmilles chez Jean-Philippe Anciaux, Président de la toute jeune association, née il y a quelques mois. Une naissance en plein coeur de la crise sanitaire, "parce qu'on a été confronté à l'isolement pendant les premiers mois de COVID. Il a fallu faire quelque chose, retrouver des liens de solidarité, se sortir du marasme par nos propres moyens" confient en choeur les membres de Open Business Club. "Echanger sur nos besoins, nos ressentis, nos échanges, c'était le coeur de notre principe de base" confie Jean-Philippe Anciaux, "on voulait quelque chose de simple, de plus dynamique et de plus efficace" lorsqu'il est interrogé sur les comparatifs avec d'autres clubs d'entreprises, nés ces dernières années.

"L'idée n'est pas d'aller au-delà des 25-30 adhérents. On est vraiment dans l'esprit familial et de l'entraide". Avec une quinzaine d'adhérents aujourd'hui avec des secteurs trés hétéroclites, allant de l'immobilier au secteur banque, assurance, grande distribution, communication... "on est sur le principe de la recommandation et de se faire travailler entre nous. Cela reste un principe de base que de faire travailler le réseau".

Avec l'idée de se réunir deux fois par mois, les membres de l'Open Business Chalon ont d'ores et déjà prévu un petit programme de visite chez chacun avant de prévoir des déplacements nationaux et même internationaux.

Pour toute information, [email protected]

Laurent Guillaumé