O'Tacos à Chalon-sur-Saône, victime de son succès

Après l'inauguration du Chamas Tacos le samedi 11 juillet 2020 sur le Boulevard de la République, c'était au tour de O'Tacos de poser ses valises à Chalon-sur-Saône en grande pompe le mercredi 29 septembre au 3Place du Général de Gaulle. Ne craignant pas la concurrence, les gérants du petit dernier de la restauration rapide nous expliquent que l'établissement est d'ores et déjà victime de son succès. Plus de détails avec Info Chalon.

Arche à ballons, les 50 premiers tacos offerts gratuitement, une file d'attente interminable et musique, bon nombre d'entre vous se souviennent encore de l'ouverture en fanfare de O'Tacos à Chalon-sur-Saône, le mercredi 29 septembre.



Depuis son ouverture, le 287ème restaurant de la marque créée en 2007 à Grenoble par Patrick Pelonero avec deux anciens camarades d'école, les frères Silman et Samba Traoré, ne désemplit pas.



À Chalon-sur-Saône, les gérants sont Thierry Gandrey et Arthur, son fils âgé de 22 ans.



Originaire de Saint-Rémy, Thierry a été garagiste à Salins-les-Bains (Jura) pendant une trentaine d'années.



Titulaire d'un BTS Gestion PME et d'une Licence 3 de gestion des organisations à Besançon (Doubs), Arthur poursuit ses études.



Ce restaurant, le premier de l'enseigne en Saône-et-Loire, père et fils, respectivement directeur et investisseur de la société, en ont rêvé depuis un moment. Pour ce faire, Arthur a même travaillé dans le O'Tacos de Pontarlier (Doubs) pendant un an afin de se familiariser avec la restauration rapide.



Comme nous l'explique ce dernier, le restaurant de Chalon-sur-Saône devait initialement ouvrir au début du mois de septembre mais suite à des retards sur les travaux et des problèmes d'approvisionnement de matériel.



«On a mis quinze jours pour trouver des portes de chambre froide en raison des pénuries d'acier», nous explique le jeune co-gérant.



Mais tout ceci est derrière eux puisque tout était prêt pour le jour J.



Avec plus de 200m² (réserve et cuisine comprises), le restaurant emploie 20 personnes polyvalentes afin d'assurer un bon service.



«CDI pour tout le monde!», précise Arthur.



Hormis une des managers qui vient d'Annecy (Haute-Savoie), tous les «collaborateurs» sont du Chalonnais avec une moyenne d'âge de 20 ans.



Le recrutement s'est fait via Indeed et l'Académie des métiers, une société privée basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Cinq recrues se sont rendues à Pontarlier pour se former pendant quinze jours.



À deux pas du restaurant McDonald's de la Place de l'Obélisque, le O'Tacos ne craint pas la concurrence des nombreux autres établissements de restauration rapide.



«Il y a de la place pour tout le monde», nous dit un brin philosophe Thierry.



Bien entendu, lorsqu'on parle concurrence avec O'Tacos, tous les yeux se tournent surtout vers le Chamas Tacos sur le Boulevard de la République.



Et quand nous avons demandé à Arthur quelle était la différence entre les deux enseignes, celui-ci répond sans détour que «c'est la qualité des produits» même si la clientèle cible reste la même : les 15-25 ans.



«Les nôtres coûtent plus cher à l'achat et nous mettons un point d'honneur à apporter une qualité optimale et constante», rajoute le directeur.



Outre le menu étudiant à 6 euros*, à savoir 1 O'Tacos M et une boisson 33 cl, le petit plus du restaurant, c'est probablement le O'Tacos sucré à 4,50 euros.



«Nous avons une plus grande gamme de desserts que notre concurrent. Le O'Tacos sucré, c'est une crêpe avec un pancake avec le topping** au choix du client», nous explique Arthur, «notre objectif principal, c'est de satisfaire de la clientèle».



Effet de nouveauté ou véritable coup de cœur de la jeunesse Chalonnaise?



Si pour l'heure, il est encore trop tôt pour se prononcer, l'établissement est victime de son succès.



Une situation que les gérants déplorent.



«Nous en sommes désolés, aussi bien pour la trop longue attente que pour les erreurs sur les commandes, le personnel n'est pas encore tout à fait prêt», s'excuse Arthur.



En attendant que les choses rentrent dans l'ordre — ce qui devrait être fait assez rapidement —, O'Tacos Chalon-sur-Saône vient s'ajouter à une offre déjà importante pour le plus grand bonheur des papilles des afficionados de la street food.



* Également disponible en L à 1 7 heures. Le O'Tacos M est sans supplément. L'offre est valable du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures sir présentation de la carte étudiante et hors vacances scolaires.

** Nappage.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Adresse :

O'Tacos Chalon-sur-Saône

3 Place du Général de Gaulle

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :

Du lundi au dimanche de 11 heures à Minuit.

Contact :

Tél. : 03.85.97.18.46

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : O‘tacos Chalon-sur-Saône