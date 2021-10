 L’ancien maire, Jean-Noël Despocq, parti, le Conseil municipal accueille un nouveau membre

Quatre semaines après les scolaires, les conseillers municipaux ont effectué leur rentrée sous la présidence de Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel. Une rentrée studieuse au cours de laquelle ils ont examiné vingt questions.

Une réunion qui a débuté par l’installation d’une nouvelle conseillère municipale. En la personne de Margareth Limousin, qui remplace Jean-Noël Despocq. Par courrier en date du 31 juillet 2021, l’ancien maire de Saint-Marcel a en effet, pour des raisons personnelles, démissionné de sa fonction de conseiller municipal, mettant ainsi un terme à une carrière politique qui a duré juste 20 ans. Agée de 39 ans et mère de 3 enfants, Margareth Limousin travaille dans le milieu culturel et habite la commune depuis 2018. Par voie de conséquence, l’élue de la liste « Avec vous demain » remplace également Jean-Noël Despocq au sein de la commission des affaires sociales, scolaires et périscolaires.

Améliorer la sécurité routière...

Des travaux de voirie en matière de sécurité routière vont être entrepris dans les mois qui viennent rue Saint-Fiacre, rue du Champ du Four, rue Jean-Henri Fabre et rue Julien Leneveu. Le montant de cette opération étant estimé à 193 486,22 € HT. Une subvention de 12 000 € va être sollicitée auprès du Département, au titre des recettes provenant du produit des amendes de police. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place des guirlandes de Noël dans la rue de la Mairie, de petits travaux électriques sont nécessaires et ils seront effectués par les services du SYDESL (Syndicat départemental d’énergie de Saône-et-Loire). Il en coûtera 522,60 € HT à la commune. D’autre part, ces mêmes services vont réaliser la dépose d’un ensemble de luminaires d’éclairage public aux abords de la salle Alfred Jarreau pour une somme de 492,60 € HT. Des travaux qui interviennent dans le cadre de la réhabilitation de la salle des fêtes.

Comme en 2020, le Conseil municipal a décidé d’appliquer un abattement exceptionnel de 25% au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure due par chaque entreprise de la ville, au titre de l’année 2021. Une décision rendue possible par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, destinée à financer les différents dispositifs qui accompagnent la sortie de la crise sanitaire, afin notamment de soutenir les entreprises.

Chanter du rock...

Dans le cadre du projet de politique culturelle pour la période 2021-2026, évoqué lors de la dernière séance du Conseil municipal début juillet, le service culture de la Ville propose une nouvelle activité, intitulée « Chorale rock ». L’objectif de cet atelier, qui s’adresse aux plus de 16 ans, étant de présenter en juin 2022 un concert au Réservoir, à l’occasion du festival « Viens voir des comédiens », puis un second aux F’estivales quelques semaines plus tard. L’activité devrait débuter normalement en novembre prochain au Réservoir, si quinze personnes a minima sont inscrites. Les répétitions sont prévues chaque lundi de 19 heures à 21 heures. Les tarifs étant de 90 € pour les San-Marciaux et de 120 € pour les autres.

Un nouveau règlement d’attribution des subventions aux associations

La majorité du Conseil municipal a adopté le nouveau règlement d’attribution des subventions communales aux associations locales. L’opposition s’est abstenue. Auparavant Stéphanie Pacotte-Segaud avait fait état d’un manque de transparence sur les conditions générales d’attribution et François Lemond avait réclamé de plus amples explications sur la mise en place des nouveaux critères. S’était engagé une discussion, au cours de laquelle les deux adjointes concernées, Nathalie Gras, adjointe chargée de la culture et des associations culturelles, et Nathalie Couturier, adjointe en charge des équipements sportifs et des associations sportives, s’étaient voulu rassurantes. « Il n’y a pas de secrets ». « Personne ne sera pénalisé ». « On démultiplie le nombre de critères mais cela ne va pas bouger beaucoup ». Le mot de la fin était revenu à Raymond Burdin, lequel avait fait remarquer « Les associations de Saint-Marcel n’ont pas trop à se plaindre par rapport à d’autres communes de même strate ». Il faut savoir que, le 2 mars 2021 puis le 24 juin 2021, les membres de la commission de la vie associative, des affaires culturelles et sportives, parmi lesquels plusieurs élus de l’opposition, ont été associés à la réflexion puis à la validation dudit règlement.

Signature de quatre conventions

Le Conseil municipal a approuvé la convention relative à la participation aux frais de fonctionnement du RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) Chalon Nord et notamment par l’attribution d’un budget permettant l’achat de petites fournitures. La structure intervient dans les écoles de Chalon, Farges-les-Chalon, Fragnes-La Loyère, Champforgeuil, Epervans et Saint-Marcel. Le Conseil municipal a également décidé de renouveler la convention tripartite Ville, Collège, Département pour l’utilisation des équipements sportifs de la commune par les élèves du collège Vivant-Denon.

D’autre part, la Ville va signer deux autres conventions avec l’établissement dirigé par Frédéric Scherrer. L’une, avec comme co-signataires le district de Saône-et-Loire de football et le Football Réuni Saint-Marcel, concernant la mise à disposition d’un terrain et des vestiaires à la classe football et l’autre, avec comme co-signataire le Handball Saint-Marcel, se rapportant à la mise à disposition du COSEC à la classe handball.

Rachat des anciens locaux du SIVOM ACCORD

Le Conseil municipal a décidé de procéder à l’acquisition des anciens locaux du SIVOM ACCORD, situés 1 allée Thirode, pour un montant de 216 000 €. Ces locaux, d’une superficie utile de 253 m2, sont implantés au 1er étage du bâtiment qui abrite également la bibliothèque municipale et à proximité de nombreux services publics municipaux (Orange bleue, groupe scolaire Jean Desbois, salles polyvalente...). Dans la vente figure aussi le mobilier encore présent sur site. « On va y installer le CCAS » a indiqué le maire de Saint-Marcel. Ce même Conseil municipal a souhaité également acquérir, par voie de préemption, pour le prix de 119 000 € un bien foncier situé 9 rue du Docteur Jeannin. Une acquisition qui va permettre de créer une voie de circulation pour les véhicules en parallèle du chemin piéton dit « Le Cheminot », qui relie la rue du Breuil à la rue du Docteur Jeannin. Et donc de diminuer le croisement des flux de véhicules à double sens devant le groupe scolaire Roger Balan.

Enfin les conseillers municipaux ont désigné leur collègue Sylvie Rollet, adjointe en charge de la solidarité, de l’action sociale, et du handicap, comme référente « santé » de Saint-Marcel pour la période 2021-2026 au sein du réseau de proximité mis en place par le Grand Chalon. Un réseau dont le but est de relever les problématiques de santé du territoire et d’élaborer une démarche de santé publique territorialisée.

Gabriel-Henri THEULOT