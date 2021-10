Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce aide la Ligue contre le Cancer

Le troisième Millésime Auto, organisé les 5 et 6 juin dernier par le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, vient de connaître une heureuse conclusion avec la remise d’un chèque d’un montant de 4 000 € au docteur Jean-Marc Sauzedde, président du comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer, par Mireille Fouchécourt, présidente du club service chalonnais.



Une cérémonie qui a eu lieu en présence de Brigitte Béal, présidente de la communauté de communes Saône Doubs Bresse, de Claude Marchal, maire de Verdun-sur-le-Doubs, de Thérèse Bessette, responsable de l’antenne chalonnaise de la Ligue contre le Cancer, ainsi que de François Prot, gouverneur, et Michel Durand, past gouverneur du district 1750 du Rotary International, et de Marc Lelédy et Xavier Belissent, past-présidents du Rotary Chalon Bourgogne Niépce.



Plus de 350 véhicules malgré le Covid...

Après un an d’interruption, du à la pandémie de Covid-19, et en dépit des contraintes d’organisation liées à la crise sanitaire, l’édition 2021 de Millésime Auto a connu une belle réussite avec plus de 350 véhicules (voitures, motos, tracteurs, camions...) exposés durant deux jours sur la grande place de la mairie de Verdun-sur-le-Doubs, occasionnant la venue de plusieurs milliers de visiteurs, heureux de se retrouver, à la suite de longues semaines de confinement. Une réussite que peuvent partager l’Office de tourisme Saône Doubs Bresse et la commune de Verdun-sur-le Doubs, partenaires majeurs de la manifestation.

Invité à prendre la parole, Xavier Belissent, à l’origine du rassemblement lorsqu’il était président, a confié « Au départ il ne devait en avoir qu’un... et puis, le succès aidant, nous avons continué. L’événement grossit chaque année et on espère bien atteindre un jour prochain les mille véhicules ».



Pour sa part, Mireille Fouchécourt a remercié tous les sponsors qui ont permis de doter superbement la grande tombola organisée à cette occasion et a invité l’assistance présente à regarder la vidéo réalisée par l’agence de communication chalonnaise Com’Air et retraçant cette troisième édition.



Un soutien constant

Il ne restait plus au docteur Sauzedde qu’à remercier les rotariens de Chalon Bourgogne Niépce pour leur soutien financier, année après année, et à rappeler les deux grands rôles de la Ligue contre le Cancer. Aider la recherche et accompagner les patients et leurs familles.

Gabriel-Henri THEULOT