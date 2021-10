Avant-première : «Ron débloque» au Mégarama Chalon

Mégarama Chalon vous donne rendez-vous pour l'avant-première du film «Ron débloque» dimanche 17 octobre à 11 heures et 13 heures 45. Plus de détails avec Info Chalon.

Première création des studios d'animation britanniques Locksmith, «Ron débloque» («Ron's Gone Wrong» en version originale), débarque au cinéma le 20 octobre 2020.



Ce film sera projeté en avant-première au Mégarama Chalon dimanche 17 octobre à 11 heures et 13 heures 45.



Réalisé par Jean-Philippe Vine, à qui l'on doit les scénarios de «Le Voyage d'Arlo» (2015) «Cars 3» (2017), et Sarah Smith, la co-fondatrice de Locksmith, ce film d'animation jette un regard à la fois tendre et drôle sur l'amitié naissante entre un collégien et son robot dernière génération défectueux.



Il s'agit de la dernière avant-première du mois d'octobre au Mégarama Chalon.



Synopsis : L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d'incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre...



Avec Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer et Olivia Colman



Genre : Animation, Famille, Aventure, Science fiction

Durée : 1 heure 46 minutes



Réservez dès maintenant sur www.chalon.megarama.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati