Bienvenue à Léandre GENELOT ROUGET

Léandre GENELOT ROUGET est né le 11 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième fils après mathias, 7 ans, et Antonin, 5 ans, de Christelle et Grégory GENELOT ROUGET. La maman est professeur des écoles et le papa est carrossier peintre. La petite famille demeure à Epervans