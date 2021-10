Aménagement de la rue de Bourgogne à Granges

Ce projet de développement des mobilités du quotidien des rues de Bourgogne et du Moulin, d’un montant de 236 000 € HT, est soutenu par l'Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Département de Saône-et-Loire.

Proposer aux habitants des liaisons dédiées aux mobilités du quotidien entre les différents hameaux de la Commune et avec la Voie Verte est un des objectifs des élus de la Commune. Ce projet se concrétise en partie aujourd’hui avec les travaux engagés rue de Bourgogne (RD977) dans la traversée des Ponts à Granges.

En 2020 et début 2021, le Syndicat d’Électricité de Saône-et-Loire – SYDESL – a réalisé l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans la rue de Bourgogne. En parallèle les élus communaux ont engagé les réflexions afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurisation de la traversée des Ponts.

Les travaux de réaménagement ont démarré la semaine du 27 septembre 2021. La circulation alternée actuellement en place devrait être maintenue jusqu’au 11 novembre pour la création des cheminements et la pose des revêtements. L’installation des végétaux sera réalisée par la suite lorsque la période de plantations le permettra. Tout au long de la traversée et de part et d’autre de la route départementale, l’aménagement prévoit la création d’un cheminement d’au moins 1,80 m de large.

Les travaux sont réalisés par le cabinet de maîtrise d’œuvre 2Age Conseils situé à Lux. Les entreprises en charge des travaux sont Eurovia – Agence de Chalon sur Saône et l’entreprise Doucet située à Buxy.

Les travaux prévoient également dans un deuxième temps, lorsque les lignes électriques et téléphoniques auront été enfouies par le SYDESL l’aménagement d’un cheminement le long de la rue du Moulin (RD104). Ces travaux sont envisagés pour l’année 2022.

Ce projet de développement des mobilités du quotidien des rues de Bourgogne et du Moulin, d’un montant de 236 000 € HT, est soutenu par la Préfecture de Saône-et-Loire, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Département de Saône-et-Loire.