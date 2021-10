Les habitants de Champforgeuil ont marché dimanche 10 pour "Octobre rose".

Trois parcours, 3, 5 et 8 kms, étaient proposés par le CCAS de Champforgeuil pour cette matinée consacrée à l’action de sensibilisation sur le cancer du sein d’Octobre rose.

Il est à peine 9h ce dimanche matin et déjà les premiers participants sont là. Avant de prendre le départ ils peuvent faire un tour au stand de Toujours Femme où leur sont proposés teeshirts, polaires, écharpes…, aux couleurs d’octobre rose, de Cora Saône et de la Ligue contre le cancer. Les agents du CCAS et animateurs du centre de loisirs ont eux aussi installé leur table rose.

Les participants étaient accueillis par Annie Sassignol maire de la commune, Alain Gaudrey conseiller départemental, Marielle Pageaut directrice du CCAS et le CCAS qui leur offrait café et brioche. Trois parcours à faire à son rythme, en famille, entre amis, avec son chien, l’important était de s’inscrire et participer pour collecter les dons qui seront reversés aux associations qui militent pour la lutte contre le cancer. Pour préparer les différents parcours les services techniques de la commune ont été mis à contribution, marquage, fléchage…

Annie Sassignol a adressé un grand merci au personnel qui s’est mobilisé pour cette action et aux habitants pour leur participation.

C.Cléaux