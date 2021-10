Appel au don du sang, à un moment où les réserves ont atteint un niveau « dangereusement critique ».

«3 semaines pour tou.te.s donner ! »,

C’est une situation inédite que connaît l'’Etablissement Français du Sang (EFS), dont les réserves en produits sanguins sont à un niveau extrêmement critique. Il s'est donc donné pour objectif d’augmenter les réserves de 30 000 poches en trois semaines, pendant lesquelles il va mettre en place une mobilisation exceptionnelle de ses équipes pour accueillir les donneurs.

Concrètement, sur la collecte de Givry de mercredi prochain, cela reviendra à accepter exceptionnellement tous les donneurs qui se présenteront, y compris ceux qui n'auront pas pris rendez-vous en amont sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

En 1 heure chaque donneur peut sauver trois vies !

Eh oui, lorsque vous faites un don de sang, plusieurs produits sanguins, globules rouges, plasma et plaquettes sont extraits séparément par les équipes de l’EFS. Chacun de ses produits est destiné à plusieurs patients, qui ont des besoins spécifiques en fonction de leur pathologie.

Pas besoin de pass sanitaire et aucune contre-indication après l'administration d'un vaccin

A ce jour, le pass sanitaire n'est en effet pas nécessaire pour donner son sang.

Et si les personnes, ayant présenté des symptômes de Covid, doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang, il est possible de faire un don dès le lendemain de l'injection du vaccin contre la Covid-19.

Pour mémoire, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

En pratique :