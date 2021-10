HOPITAL DE CHALON - Christine Ungerer, Directrice d'établissement réagit et précise les modalités liées aux difficultés de prise en charge des patients

L’activité du bloc opératoire du Centre Hospitalier William Morey est très fortement réduite en raison d’une insuffisance de temps médical en anesthésie.

Cette situation survient dans un contexte national de tension importante sur les effectifs de cette spécialité médicale, dont l’impact est accentué du fait de l’application d’une disposition législative visant à plafonner la rémunération des médecins remplaçants.

Le temps médical disponible nous oblige à prioriser pour les prochaines semaines les urgences chirurgicales et à déprogrammer un nombre important d’interventions.

Nous mettons tout en œuvre avec le concours de l’ARS, du CHU de Dijon et d’autres établissements publics et privés de santé pour revenir dans les délais les plus courts à une activité habituelle.

Des anesthésistes du CHU de Dijon viendront assurer des gardes et des journées à l’hôpital William Morey. Nous travaillons conjointement à mettre en œuvre des actions pour favoriser le recrutement médical.

Plusieurs anesthésistes libéraux chalonnais participent également à la continuité des soins. Une activité délo- calisée transitoirement à l’Hôpital privé Sainte Marie est à l’étude.

Une coopération s’est mise en place avec le centre hospitalier de Beaune, permettant à des chirurgiens du CHWM d’y opérer et certains praticiens de cet établissement apportent un renfort à Chalon.

Le Conseil de surveillance suit attentivement la situation et intervient pour mobiliser toutes les contributions permettant de retrouver un fonctionnement optimum.

Nous regrettons vivement cette situation et tenons à réaffirmer que notre priorité reste l’intérêt et la prise en charge des patients.

Christine UNGERER, Directrice

