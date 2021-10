Les adhérents du club Ami Deuche Chalonnais se sont réunis dimanche matin au château de la Loyère.

La voiture populaire française produite par Citroën entre le 7 octobre 1948 et le 26 juillet 1990 a été produite à un peu plus de 5,1 millions d'exemplaires, elle fait partie des dix voitures françaises les plus vendues de l'histoire. De 375 cm3 dans les années 1949/1959 elle a atteint 602 cm3 dans les années 1981/1990.

La 2CV, emblématique voiture Citroën, a su garder tout son panache, petite, un peu souple même si sa suspension a bien été améliorée sur les dernières produites, elle a fait son chemin au fil du temps. Les mordus de la deudeuch les bichonnent, les dorlotent et font en sorte qu’elles continuent à faire entendre ce ronronnement si particulier de son moteur bicylindre.

Alain Gaudrey maire de la commune et son adjoint Alain Petit sont venus rendre une visite aux deuchistes et à son président Michel Bresset. Le club regroupe 61 adhérents.

Grâce à la conservation des éléments de pressage de pièces de carrosserie, ils peuvent remettre en état d’origine leurs 2CV.

« Le 27 Juillet 1990 sortait de l'usine de Mangualde, au Portugal, la toute dernière 2CV produite : une Charlestone noire et gris cormoran. Tu es et restera pour nous une icône et un fleuron de l'industrie française ! » (Facebook du club)

Site : http://ami2cvchalonnais.jimdo.com/

C.Cléaux