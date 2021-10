Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Avril’, des cosmétiques et soins certifiés bio

Ouvert hier en début d’après midi, la jolie boutique créée par un architecte ‘Avril’, située 18 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône vous propose des produits de cosmétique et de soins certifiés bio soit français, soit italiens.

L’entreprise compte 37 établissements, à Chalon-sur-Saône, ce sont Camille, responsable de magasin, Lucie, Ludivine et Morgane qui vous conseillerons et vous guideront sur le meilleur choix possible parmi les produits qui ont été sélectionnés par leurs soins.

Ce magasin est ouvert du lundi au samedi de 10 H à 19 H 00

J.P.B.