La 2ème édition des Automn'arts se tient ce week-end à Dracy le Fort

Cette exposition a débuté ce samedi en fin de matinée et se terminera demain soir à 18 heures, avec des journées non stop.

Elle réunit 6 artistes, soit deux de plus que lors de la première édition qui a eu lieu en 2019, lesquels sont tous amateurs et domiciliés en Saône et Loire.

Info-chalon.com vous propose de faire plus ample connaissance avec eux.

Pierre Guillaumé :

Ce jeune homme de 19 ans, dont le papa est bien connu à Info-Chalon.com, habite à Mercurey.

Il a commencé à dessiner des portraits il y seulement 3 ans, en s'inspirant des différents Présidents des États-Unis. Il en a maintenant réalisé 280, qui représentent le plus souvent des acteurs de films, qu'il a regardés.

Sébastien Cottier :

Photographe passionné d'ornithologique et d'astronomie, il est originaire de Dracy et habite maintenant à Saint Marcel. Il a débuté par le dessin, puis a découvert et adopté la photographie, en prenant des clichés de modèles, qui lui servaient à dessiner des portraits.

A noter que l'affiche de ce festival 2021 s'appuie sur une de ses œuvres, qui a été reprise en fonds.

Sandrine Clopin :

L'artiste dracysienne, qui était déjà présente en 2019, réalise des sculptures sur terre et sur bois (qu'elle récupère dans la forêt givrotine) ainsi que des peintures à l'huile.

Si elle a bénéficié de cours de dessin « depuis qu'elle est toute petite », elle est autodidacte en peinture et en sculpture.



Nathalie Raynaud :

Elle est originaire de Louhans et était elle aussi déjà présente en 2019.

Elle a plusieurs cordes à son arc, comme des peintures avec des effets de matière, obtenus en agglutinant des pigments colorés, des vernis, des colles, des ciments et des matières à l'état brut.

Elle réalise aussi des structures en résine, qui lui permettent de passer des messages engagés comme la lutte contre l'usage commercial des peaux de crocodile, les violences faites aux femmes, la lutte contre l'homophobie, etc...



Bernard Denis :

Cet artiste, qui habite Chalon sur Saône, et qui était déjà là en 2019, s'est spécialisé dans la réalisation de bibelots colorés, en résine ou en plâtre, souvent à partir d'objets cassés, qu'il a récupérés.

Il commence par concevoir des petits objets, puis en reproduit certains dans des dimensions beaucoup plus imposantes, qui peuvent aller jusqu'à deux mètres de hauteur.



Hélène Gago :

Elle est originaire de Marizy (à côté de Montceau les Mines) et fabrique des bijoux depuis une vingtaine d'année, à partir de fil de cuivre ou des petits articles colorés en pâte fimo.

Depuis deux ans, elle s'est aussi lancée dans la peinture à l'huile, accompagnée par sa professeur de dessin, Isabelle Nugues. Et c'est la première fois qu'elle participe à une exposition de cette envergure.



En pratique :