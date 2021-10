Inauguration du mémorial départemental des Compagnons de la libération à Buxy

Ce samedi 16 octobre, devant près de 200 personnes et en présence de Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, le mémorial des Compagnons de la libération de Saône-et-Loire a été inauguré à Buxy, sur le parking de la bibliothèque, à quelques mètres de la voie verte.

Le Centre de documentation Résistance et Déportation de Saône-et-Loire (CDRD), qui fédère les associations patriotiques et mémorielles du département, est à l'origine de la création de ce mémorial et d'une exposition itinérante qui rend hommage aux 12 compagnons nés dans le département et récompensés par le général de Gaulle.

Le 16 novembre 1940, de Gaulle créé l'Ordre de la libération qui vise à récompenser l'engagement d'hommes et de femmes à ses côtés qui dès 1940 résistent à l'Occupant. 1038 personnes sont ainsi nommées dont le dernier Hubert Germain vient de nous quitter mardi dernier à l'âge de 101 ans.

C'est au cours d'une cérémonie émouvante, en présence de familles de certains compagnons, que le monument a été dévoilé devant une délégation nombreuse de jeunes sapeurs pompiers de Buxy.