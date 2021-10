Un joli succès de l'Usinerie dans le cadre des Coulisses du Bâtiment de la FFB71

La Fédération Française du Bâtiment a renoué avec le succès ce vendredi dans le cadre de son opération nationale, les Coulisses du Bâtiment. Une opération visant à promouvoir les métiers et le savoir-faire des entreprises du bâtiment. Une opération d'autant plus nécessaire alors que ce secteur comme bien d'autres en France, connait une réelle tension sur le front de l'emploi. En Saône et Loire, ce sont toujours plus milliers d'emplois qui sont disponibles dès maintenant. C'est dire l'ampleur de la tâche qu'il reste à mener afin de conquérir de nouveaux talents, notamment auprès des plus jeunes, en phase d'interrogation sur leurs orientations.

Le site de l'Usinerie s'est prêté parfaitement à l'opération tant par l'ampleur des travaux en cours de réalisation que par la nature même de ces travaux. En fin de matinée, Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, s'est rendu sur place également.

Laurent Guillaumé