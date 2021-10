L'Harmonie municipale de Chalon sur Saône en concert

Nouveau concert et nouveau Directeur musical, Jean Happillon . Bassoniste de formation , actuellement élève au Conservatoire supérieur de musique de Lyon , Jean a pris le relais de Eddie Nicollet, que tous les musiciens remercient encore, pour son apport tant musical qu’humain à l’orchestre.

Pour ce concert, place au cinéma et aux dessins animés. Walt Disney, James Bond mais aussi Bourvil et de Funès, des noms magiques, des images inoubliables mais aussi des musiques pleines de couleurs. Un concert festif, placé sous le signe de la détente et du bonheur de se retrouver musiciens et public.

Même rendez- vous : 11 Novembre prochain , 16H , salle Marcel Sembat

Une nouveauté : masque et passe sanitaire de rigueur

Retenez bien cette date , vous êtes les bienvenus.

Participation libre.