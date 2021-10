Gumbo swing, une fanfare lyonnaise qui a animé le parcours dégustation de la Paulée, ce dimanche à Chalon-sur-Saône.

A l’occasion de la 22e édition de la Paulée, la Ville de Chalon-sur-Saône vous propose un parcours dégustation de vins de la Côte chalonnaise en centre-ville dans les commerces partenaires mais aussi de nombreuses animations.

Dimanche matin, sur le marché, le groupe ‘Gumbo’ d’origine lyonnaise, composé de six musiciens, aux influences swing et jazz new Orléans est venu interpréter de nombreux morceaux de son répertoire devant un public nombreux .

J.P.B