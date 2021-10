Vous avez dit Prédateurs ? Le seul festival en France qui leur est entièrement dédié : les 22, 23 et 24 octobre à Lons-le-Saunier

Voulez-vous connaitre la vérité des prédateurs ? Où et comment vivent-ils, parfois survivent ? Quel est leur rôle dans la biodiversité dont nous faisons partie ? Unique en France, ce festival est organisé tous les 2 ans. La 4e édition aura lieu ce mois-ci, du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021. Une occasion trop rare pour la manquer.

« Mieux connaitre pour mieux agir », des mots qui s’appliquent à toute quête de ce qui est juste : juste pour notre santé, pour notre environnement, pour notre planète et ses hôtes multiples. La vision anthropocentrique est balayée depuis Darwin, il est temps de lever notre regard de notre nombril.

Le Pôle Grands Prédateurs (PGP)

Le festival « Vous avez dit Prédateurs ? », organisé par Le Pôle Grands Prédateurs (PGP), c’est 3 jours pour éveiller les consciences sur le rôle de ces animaux dans la nature.

Le PGP mène un grand nombre d’actions destinées à favoriser la cohabitation entre prédateurs et activités humaines. Pour assurer ce partage légitime du territoire, il est nécessaire de diffuser largement les connaissances sur ces espèces souvent mal connues. Depuis 2017, sensibiliser tous les publics est donc devenu un axe majeur de ses actions. Toujours le ‘mieux connaitre, mieux comprendre’ et agir en conséquence.

Le rôle de ces animaux dans la nature



3 jours entièrement dédiés à la vie des prédateurs, pour un public de tout âge et de tout horizon : scolaires (vendredi), amateurs et spécialistes, passionnés, curieux… (voir Programme) ? Expos photo, projection de documentaires, conférences, animations, librairie-boutique… Des spécialistes français et européens répondent à vos questions.

« Qu’il soit mammifère, oiseau, reptile, batracien, insecte, chacun de ces prédateurs est un élément essentiel de la chaine alimentaire et de l’équilibre – fragile et complexe – de la vie sur terre. »

« En faisant découvrir à un large public la diversité de ces espèces, leurs rôles et leurs interactions avec les écosystèmes, le Festival a pour ambition de réhabiliter les prédateurs aux yeux de tous et de mettre en lumière leurs atouts et l’impact positif de leur présence, ancienne ou très récente. » Festival ‘Vous avez dit Prédateurs ?’

Cette année, une table ronde sera particulièrement consacrée au renard roux.

« Mieux connaître pour mieux préserver, telle pourrait être la philosophie de ce rendez-vous. » Caroline Audibert.

* Caroline Audibert est journaliste indépendante, auteure récompensée par le prix Goncourt des animaux et le prix 30 millions d’amis, pour l’essai Des loups et des hommes en 2019.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Le festival (entrée gratuite) : https://www.polegrandspredateurs.org/2021/10/09/festival-vous-avez-dit-predateurs/#more-4644

Programme : https://www.polegrandspredateurs.org/wp-content/uploads/2021/08/dossier-partenaires-Festival-des-predateurs-PGP-2021.pdf

Contact Mail : [email protected] (ou Facebook)

www.polegrandspredateurs.org