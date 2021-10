‘Mycologie et Botanique’ a investi le weekend dernier la Maison des Syndicats

Ce dimanche, à la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc à Chalon-sur-Saône, avait lieu l’exposition de ‘Mycologie et Botanique’ organisée par l’association des sciences naturelles et mycologique de Chalon-sur-Saône.

Sur place, ce sont environ 300 espèces de champignons, de provenance de Bourgogne Franche-Comté ainsi que de nombreuses plantes qui étaient exposés pour le plus grand plaisir des visiteurs venus très nombreux durant le weekend.

Cette association chalonnaise, qui compte plus de 100 adhérents, partageait son exposition avec l’association l’Œil de Lux pour une exposition sur la nature mais également de très belles aquarelles réalisées par un mycologue de Moulin, Monsieur François Auranbault. Une présentation par le Grand Chalon, sur les inventaires floristiques et travaux réalisés sur la Thalie et la Corne par le Grand Chalon était donnée à voir.

Enfin, René Delahaye, adhérent de l’association chalonnaise proposait des jeux ludiques pour les jeunes et les enfants basés sur la reconnaissance des fruits, des oiseaux, des arbres…

Le Président Jean Paul Donguy (à droite sur la photographie) et le Vice-président Jean Claude Alary, de l’association des sciences naturelles et mycologique de Chalon-sur-Saône étaient présents lors de cet événement.

J.P.B