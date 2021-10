Les aînés de Crissey invités à un repas convivial par le CCAS ce dimanche 17 octobre.

Ce dimanche, les aînés de Crissey étaient heureux de se retrouver autour de ce repas qui leur était offert par le CCAS. Pour la première fois la salle des fêtes de la commune, habituellement réservée à la restauration scolaire depuis la crise Covid, a repris sa place de salle communale, lieu de festivités.

Éric Mermet maire de la commune accompagné de son épouse et des bénévoles du CCAS ont accueilli les 116 invités qui ont pris place pour le repas préparé par le petit Rubey traiteur à Ciel et le spectacle musical de Joëlle et son orchestre. Tout avait été bichonné pour l’évènement, tables décorées par les enfants du centre de loisirs et repas servis par les bénévoles du CCAS.

Éric Mermet, qui est aussi le président du CCAS, a exprimé le plaisir et la joie de pouvoir enfin reprendre un peu la vie d’avant, de revoir les aînés de la commune rassemblés ce dimanche. Il a remercié les bénévoles présents ce jour pour le travail accompli afin que cette journée soit très conviviale et a profité du moment pour les présenter car certains sont aussi élus de la commune.

L’orchestre de Joëlle a fait le show avec un spectacle Dalida intitulé ̏ une étoile éternelle˝, chansons, récit sur sa vie, costumes. Tout pour replonger les convives dans leur époque avec Jacky Rodot à la trompette, Fernand Junot à la guitare, Jean-Claude Arnoult le mari de Joëlle à la technique et au chant et bien sûr Joëlle avec sa voix enchanteresse.

Lors d’une pause musicale au moment opportun, Monsieur le maire et Catherine Lauriot adjointe, vice-présidente du CCAS, ont remis un cadeau aux doyens, Madeleine Verpiot 91 ans et Georges Pillon 96 ans. La suite du spectacle de Joëlle a repris avec encore de nombreuses chansons et anecdotes sur la vie de Dalida.

C.Cléaux