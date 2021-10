Le Ministère de la santé annonce 15000 soignants suspendus... pour 130 000 toujours pas vaccinés

La France totalise quelques 2,2 millions de professionnels de santé et depuis quelques semaines, Olivier Véran, Ministre de la Santé, arpente les plateaux médias pour expliquer que finalement le nombre de soignants suspendus pour refus de vaccination obligatoire ne dépasse pas 15 000 personnes. Un chiffre bas qui laisse entendre que les opposants à la vaccination dans le secteur médical ne sont qu'une poignée. Pour autant, les chiffres publiés par nos confrères du Parisien laissent percevoir une autre réalité. Au 6 octobre, il restait encore 130 000 soignants pas du tout vaccinés et toujours en activité malgré l'obligation vaccinale. L'exemple du CHU de la Martinique qui a levé l'obligation du pass sanitaire pour son personnel est assez emblématique sur le sujet. Il y a quelques semaines, info-chalon.com s'interrogeait sur la possibilité de l'hôpital public à pouvoir tourner le dos aux non-vaccinés... la réponse est à priori non.

Laurent Guillaumé