Alkor Diff fait peau neuve... et devient Alkor

Fini la soucoupe volante, place à la fourmi! Nouveau logo, nouvelle équipe mais mêmes locaux, Alkor Diff repart de plus belle et change de nom pour devenir Alkor. Bruno Louchin, le gérant de cette société spécialisée dans l'affichage et la distribution de flyers, nous explique tout. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est acté, Alkor Diff devient Alkor!



Un nouveau nom qui symbolise la renaissance de la seule société spécialisée dans l'affichage et la distribution de flyers de Saône-et-Loire installée au 21 Rue de la Citadelle depuis 2006.



Tout en gardant les 15 années d'expérience dans le domaine et le réseau de confiance bien établi au fil des années, Bruno Louchin, le gérant de cette PME, repart à zéro après la pandémie.



Comme bien des entreprises, Alkor n'a pas été épargnée par la crise sanitaire mais c'était sans compter sur la ténacité du gérant qui a su relever avec brio ce défi de taille en mettant en place toutes une série de mesures afin d'éviter la fermeture mais ce n'était pas sans y laisser quelques plumes, la société a perdu plus de 160 000 euros.



«Sans les aides, je ne serais plus là aujourd'hui», nous confie Bruno, «je suis content que mes clients producteurs et les diverses institutions avec qui je travaille me renouvellent leur confiance et je les en remercie».



Et qui dit nouveau départ, dit nouvelle équipe avec Éric Voinchet, 51 ans, et Quentin Gandrot, 28 ans, ses nouveaux collaborateurs.



Alkor opère dans tout le département de Saône-et-Loire «voire au-delà».



En effet, la société couvre également la Côte-d'Or, le Jura, l'Ain et une partie du Rhône.



Parmi les clients d'Alkor, des institutions comme les mairies ou des communautés de communes comme Le Grand Chalon, des sociétés, des associations ou l'affichage des campagnes électorales sur les panneaux officiels, la société étant référent en Saône-et-Loire depuis 2007.



«Nous avons géré l'affichage lors des élections régionales sur trois départements. On a aussi développé un peu plus la distibution de gratuits et en boîtes aux lettres sur mesure mais rien à avoir avec ce que propose La Poste», précise le gérant, «l'année prochaine, nous allons couvrir cinq départements, la Saône-et-Loire bien entendu mais aussi l'Ain, la Marne, la Savoie et la Haute-Savoie, soit la bagatelle de dix-huit voitures, à raison de quatre ou cinq voitures par département».



Et côté nouveautés, ce n'est pas tout!



«Je ne suis plus gérant mais PDG», nous indique Bruno.



En effet, quittant son statut d'entreprise individuelle (EI), Alkor est devenue une société par actions simplifiée unipersonnelle (SA SU).



De plus le local que la société louait auparavant a été racheté par son PDG. D'importants travaux débuteront à la mi-décembre.



«Je vais faire quelque chose de plus sobre», nous explique le PDG.



Les travaux prendront fin au printemps «si ça avance bien».



Et bien que l'activité déjà dense repart à la hausse, Alkor est toujours disponible pour toute nouvelle demande.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :

Adresse

Alkor

21 Rue de la Citadelle

71100 Chalon-sur-Saône

Contact

Tél. : 06.83.93.40.80

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Alkor Diff