Les Trois Greniers, le goût de la qualité avant tout !

Cela fait bientôt 10 ans que Ludovic Hédoire cherche et trouve le meilleur de la gastronomie et des terroirs pour notre plus grand plaisir, passionnément et sans transiger sur la qualité. La saison des raclettes s’annonce ;. Accompagnez-les des fameux cornichons de la Maison Marc, récoltés en Bourgogne, à moins que vous ne préfériez un cassoulet ? Dans ce cas là, le haricot Tarbais Label Rouge s’impose ! Vous cherchez une épice, un poivre rare, un sel aromatisé ? Il y a de fortes chances que vous le trouviez en ces lieux.

Dans cette belle épicerie fine, la truffe est déclinée de façons savoureuses : carpaccio, miel à la truffe (un délice sur le fromage), préparation pour brouillade, mayonnaise pour accompagner les crustacés… vous trouverez même une crème de Comté AOP à la truffe pour relever vos pâtes où réaliser d’improbables croque-monsieur ! Envie de douceurs ? Vous êtes au bon endroit tant il y a de confitures, des classiques aux plus originales. Quelle est celle que Ludovic préfère ? La confiture de clémentines aux épices à pain d’épices…mais la confiture de noisette mérite aussi le détour, tout comme le miel de Thibault Paillard, récolté dans le Morvan.

Parmi les produits « star », le chocolat Bonnat, le pain d’épices de la Maison Toussaint, les les tartinables l’Epicurien et les rhums arrangés de Ced ne tiennent pas en place dans les rayons, suivis de près par les amandes Médicis, le jambon Bellota, les vins de domaines et les whiskies français. C’est une vraie caverne d’Ali Baba pour gourmands. Le lieu idéal pour faire des cadeaux utiles et réconfortants.

Ludovic vous apportera tous ses conseils pour que vous trouviez le cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Vous trouverez un grand choix de liqueurs, rhums et whisky, également des coffrets pour l’apéro ou pour le goûter. Et si vous préférez un cadeau sur mesure, vous pourrez composer le panier qui vous ressemble, quel que soit votre budget.

POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITES :

Ludovic Hédoire est aussi à l’écoute des entreprises afin de répondre aux demandes de paniers gourmands en quantités. Il confectionnera et livrera vos colis personnalisés en respectant le budget que vous lui confierez.

Les Trois Greniers 7 rue Saint-Vincent à Chalon sur Saône. Tel. 03 85 46 65 35

Facebook / instagram:lestroisgreniers

http://www.lestroisgreniers.com

[email protected]

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h non-stop et le dimanche matin.

Publi-information