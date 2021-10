Le lycée Mathias se mobilise pour Octobre rose contre le cancer du sein

Dans le cadre d'Octobre rose, les élèves et l'équipe éducative du lycée Mathis ont entre autres réalisé une grande collecte de soutiens-gorge auprès des élèves et du personnel. Ils seront ensuite envoyés en Afrique pour en faire des inserts de prothèse pour des femmes atteintes du cancer du sein. Plus de détails avec Info Chalon.

Le rose était de mise, hier, jeudi 21 octobre, au lycée Mathias.



Que ce soit par un vêtement, un accessoire ou encore des ballons roses, le but était de sensibiliser tout l'établissement à l'opération Octobre rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.



C'est d'ailleurs dans le cadre de ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein que les élèves de la filière technologique Santé, Sanitaire et Sociale (ST2S) se sont fortement mobilisés afin d'organiser une «Semaine Rose» du 18 au 22 octobre.



Particulièrement motives, ils ont voulu s'investir pour récolter de l'argent au profit de «Toujours Femme», une association Chalonnaise qui aide les femmes qui ont ou qui ont eu un cancer du sein, tout en sensibilisant leurs camarades à la prévention du cancer du sein.



Ainsi, c'est plus de 150 élèves de ST2S se sont lancés dans l'aventure, supervisés et encadrés par Simon Berthommier, leur professeur, lui-même secondé par les professeurs d'EPS, Caroline Hassan, Carole Jankowski et Stéphanie Brigatti, et l'infirmière du lycée, Magali Danizel.



Soutenus par l'ensemble du lycée, et plus particulièrement par Alban Georges, le proviseur, les services de l'intendance et de la restauration, le CVL et la Vie scolaire, ils ont pu mener à bien, en peu de temps, un projet ambitieux.



Au programme de cette semaine dense en activités et en émotions, le lycée a été entièrement décoré en rose, avec des affiches de sensibilisation, des ballons, des guirlandes des soutiens-gorge parmi les 300 récoltés auprès des élèves et du personnel.



Ils seront envoyés avec des inserts de prothèse à des femmes atteintes du cancer du sein en Afrique.



Sur la base du volontariat, des élèves se sont relayés vendre des rubans roses, de roses et de cornets de fraises Tagada et même des crêpes roses.



Des flash-mobs surprise (visibles sur le compte Instagram du CVL du lycée) et des quiz interclasses sur le thème du cancer du sein ont eu lieu durant toute la semaine.



Le point d'orgue de cette «Semaine Rose» a eu lieu le jeudi 21 octobre et a impliqué l'ensemble du lycée.



Avec un code vestimentaire rose pour tous, une distribution de masques roses dès l'entrée et bien entendu, des flash-mobs qui ont ponctué cette journée à l'ambiance festive.



Plus sérieusement, les élèves de ST2S ont assisté à des ateliers de sensibilisation et de prévention organisés par l'infirmière du lycée, Magali Danizel, et animés par le Dr. Vincent Dancourt, le médecin responsable des structures de dépistage des cancers en Bourgogne Franche-Comté, Chantal Doyen de l'association «Toujours Femme», et des manipulatrices radio du Centre hospitalier William Morey.



Particulièrement mobilisateurs pour les élèves et les enseignants, ces événements ont aussi intéressé de nombreux élus, parmi lesquels figuraient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Nathalie Leblanc, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en charge de la Culture et du Patrimoine, Emmanuelle Dupuit-Pinto, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Culture et du Développement de la Vie Étudiante, Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la Santé, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.



Au final, les élèves et le personnel mobilisés étaient heureux d'avoir mis au service d'une juste cause leur temps et leur énergie durant cette semaine où le lycée Mathias a fait du rose, son symbole et son cheval de bataille.



Une belle démonstration de solidarité de notre jeunesse!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati