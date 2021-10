Inauguration suite à la rénovation de l’Espace Santé Prévention à Chalon-sur-Saône

Jeudi 21 octobre 2021, à 16h30, 1 place Sainte-Marie 71100 Chalon sur Saône, se déroulait l’inauguration de la rénovation de l’Espace Santé Prévention.

Des travaux qui ont duré 6 mois, de janvier 2021 à Juin 2021 avec un coût de 275 364 euros qui correspond à la réfection complète de l’intérieur de cette structure et surtout un aménagement considérable pour les personnes à mobilité réduite par l’ajout d’un ascenceur.

Pour cet événement, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, 1er Vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, assisté d’Alain Gaudray Vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, avait convié Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, Adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, plus de nombreux élus : Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Pascal Boulling, Conseiller communautaire délégué à l’administration générale, aux gens du voyage, à l’aérodrome et au CISPD, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Isabel Paulo, Déléguée Municipale chargée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée Municipale chargée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon et Directrice de l’Espace Santé Prévention … mais aussi les Présidents d’association, employés de la structure et sympathisants à participer à cette inauguration . On notait également la présence de Francine Chopard, conseillère Régionale.



La visite des lieux commençait par une explication détaillée de David Jugnet, architecte de la collectivité qui expliquait avec minutie la réalisation de tous les travaux d’aménagement effectués

S’en suivait la cérémonie des discours dont voici quelques extraits :

Gilles Platret : « Monsieur le Président du Grand Chalon, cher Sébastien, mesdames et messieurs les élus, les responsables d’association, mesdames et messieurs ! Je voudrais vous dire ma grande satisfaction de la rénovation qui a été effectuée ici à l’Espace Santé Prévention […] J’espère également que vous la partagez, concernant ce lieu qui est un endroit emblématique de la Ville de Chalon-sur-Saône. C’est cela qui retient mon attention, c’est que nous sommes constamment dans le renouvellement de l’entretien d’un patrimoine qui a vocation à durer bien après nous […] Nous sommes ici dans un lieu qui a vécu et qui continue de vivre ! Je voudrais adresser un coup de chapeau aux entreprises qui ont agi parce que l’on voit que le travail qui est remarquable a été fait par des femmes et des hommes qui aiment leur métier […] Ce lieu où il y a toute l’ergonomie, mais aussi une ambiance, va faire de ce lieu, un lieu très fréquenté avec sa vocation d’accueil du public et situé en plein centre ville. Je crois qu’il y a une cohérence dans tout cela et je suis certain que le Grand Chalon a agi pour l’avenir et c’est bien ce que l’on attend de lui. Mesdames et Messieurs, je vous remercie ! ».

Sébastien Martin : « Mesdames et Messieurs, chers amis et chers amis de ce lieu ! Je voudrais commencer mes propos en rendant hommage à deux femmes car si nous nous retrouvons ici pour inaugurer ces locaux rénovés nous le devons à la détermination de Christine Agacinski et d’Annie Lombard […] Finalement nous y sommes arrivés et d’ailleurs je suis très heureux que nous soyons là en plein Octobre Rose, parce que l’on sait aussi à quel point Octobre rose est un moment fort pour la Direction Santé Handicap et toutes celles et ceux qui agissent dans le champ des solidarités sur notre territoire. Je crois que l’on peu féliciter toutes les équipes qui ont piloté ce projet et aussi Monsieur Jugnet, toutes vos équipes du service d’architecte. Je veux franchement vous tirer un coup de chapeau parce que je sais que vous avez à cœur de respecter les lieux dans lesquels vous intervenez, et là, vous avez vraiment respecté ce lieu tout en essayant et en préservant son identité, son histoire et son cachet tout en y apportant tous les éléments qui sont nécessaires à l’accueil aux personnes qui sont en mobilité réduite [...] Mesdames et messieurs dans votre présence nombreuse, j’y vois le symbole d’un travail qui est mené depuis longtemps, d’un partenariat très fort. Un partenariat développé avec les acteurs institutionnels, développé aussi avec les acteurs associatifs et qui sont toutes et tous représentés ici. Vous avez su et nous avons su depuis un certains nombre d’années créer véritablement un vrai collectif en faveur des actions en direction de la Santé et du Handicap ! […] Alors ces travaux ont duré six mois pendant lesquels toute l’équipe s’est déployée dans nos locaux de la sucrerie de janvier à juin et vous avez dû organiser le déménagement et le réaménagement ici. Le montant des travaux s’élève à 275 364 euros, sur cette somme, c’est très pratique puisque je n’ai personne à remercier car nous n’avons touché aucune subvention […] Je remercie toutes les entreprises pour la qualité de la réalisation qui a été faite ici dans cet Espace Santé Prévention. Mesdames et Messieurs pour vous dire aussi que la santé, à la base n’était pas une compétence des collectivités territoriales dans notre pays, le principale responsable de la santé dans notre pays reste l’Etat […] Néanmoins, nous jouons notre rôle ici dans la santé de proximité… Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B