Il y a les boutiques de prêt-à-porter féminin et heureusement, il y a aussi « Selmana » !

La jolie boutique de mode « Selmana » située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, habille la femme d’aujourd’hui.

Anaïs, la gérante du magasin, assistée de Priscillia et Laurette, propose à sa clientèle une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Attentionnée et à l’écoute, elle saura vous conseiller sur le meilleur choix possible.

Dans cette boutique tout est soigné avec style et précaution les nouveautés sont constantes. La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme moderne, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur.

Anaïs confie : «J’aime créer des looks différents et sublimer la cliente pour qu’elle se sente belle et à l’aise dans sa tenue ! ». Poussez les portes de ce magasin, l’accueil y sera chaleureux et vous découvrirez la collection « Selmana » à des prix très attractifs !

Ce magasin est ouvert du lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 H 00 à 19 heures. Fermé dimanche. (à l’occasion des fêtes le magasin sera ouvert les dimanches 5, 12, 19 décembre) Renseignements : Tél au 03 85 48 62 36.

Vous pouvez commander directement sur le site du magasin : https://selmana.fr. Selmana est aussi très active sur les réseaux Instagram et Facebook, alors connectez-vous vite pour découvrir des ‘idées looks’ et commander les dernières nouveautés

(publi-information)