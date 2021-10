Communiqué :

Élections aux CMA : la CPME confirme sa place d’acteur incontournable de l’artisanat

Les résultats des élections aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont désormais connus.

Les listes « Fiers d’être Artisans » (FDA) emmenées par la CPME et la FFB, le CNEC, le CNPA, la FEP, la FFIE, la FNDT, les Marchés de France et l’UMIH*, sont majoritaires dans 35 départements (au lieu de 28 en 2016).

Les listes FDA arrivent notamment en tête dans la totalité des départements franciliens (IDF), en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et dans le Centre-Val de Loire. Des élus FDA devraient également piloter les CMA du Gard, de la Lozère, des Ardennes, de la Moselle, de la Meuse, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, de la Somme, des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, de la Creuse, de Dordogne, de Gironde, des Pyrénées atlantiques, de la Vienne et des Hautes-Alpes. La CPME qui progresse notablement depuis les élections de 2016, confirme donc sa place d’acteur incontournable de l’artisanat.



Toutefois, ces bons résultats ne sauraient occulter la déception que constitue le très faible taux de participation. Il reviendra donc aux élus FDA, que la CPME félicite pour leur engagement au service des artisans, de redonner un nouvel élan aux CMA dont l’utilité doit, plus que jamais, être démontrée.

?* FFB : Fédération Française du Bâtiment, le CNEC : Conseil National des Entreprises de Coiffure, CNPA : Conseil National des Professions de l’Automobile, FEP : Fédération des Entreprises de Propreté, FFIE : Fédération Française des Intégrateurs Electriciens, FNDT Fédération Nationale du Taxi, FNSCMF Fédération Nationale des Syndicats des Commerçants des Marchés de France, UMIH : Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Restauration.