Une première réunion préparatoire pour le Téléthon 2021 à la Maison des Associations

Vendredi 22 octobre à 15 heures, des représentants du groupe Chalonnais de la Retraite Sportive, de l'Office Municipal du Sport de Chalon-sur-Saône, des élus et des Services de la Ville se sont réunis à la Maison des Associations pour organiser le Téléthon 2021. Deux heures pour plancher sur de nombreux détails, parmi lesquels la programmation, l'implantation du Village Téléthon, dans le Boulodrome, les activités ou le flyer. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive et l'Office Municipal du Sport de Chalon-sur-Saône se sont associés pour l'organisation du Téléthon 2021, avec le soutien de la Ville et le Grand Chalon.



16 associations sportives et non-sportives ont répondu présentes et participeront à cette édition, proposant activités sportives et animations ludiques.



Une édition spéciale qui se veut sportive, ludique et musicale.



Pour ce faire, les représentants des deux associations organisatrices, des élus et des Services de la Ville se sont réunis ce vendredi 22 octobre à 15 heures à la Maison des Associations, salle Heutte.



Au menu de cette première réunion qui a duré 2 heures, la programmation, l'implantation du Village Téléthon et au Boulodrome, les activités intérieures et extérieures ou le flyer.



Niveau communication, le Grand Chalon met à disposition le réseau Zoom pour une vaste campagne d'affichage et la Ville avec l'impression de 2500 flyers et 100 affiches A3.



Le Village Téléthon, quant à lui, se situera sur le parvis de l'Espace Nautique et à l'intérieur du Boulodrome.



Vendredi 3 décembre, des activités seront réservées aux membres des deux associations organisatrices avec randonnée du Boulodrome au Gymnase de Champforgeuil, de l'escalade sur le mur du Gymnase des Blettrys avec un retour en bus au Boulodrome assuré par Transdev STAC, un des nombreux partenaires de la manifestation.



Parmi les autres partenaires, hormis la Ville et le Grand Chalon, citons notamment la SEVA, Decathlon qui organisera également des animations, Promocash, Intermarché, le Crédit Mutuel et le Comptoir des Fers, les deux derniers participant pour la première fois au Téléthon.



La manifestation sera ouverte à tous de 9 heures à 17 heures le samedi 4 décembre avec plusieurs animations sportives avec des démonstrations de boxe française avec Wallaby 71, de boxe anglaise avec le Ring Olympique Chalonnais, de karaté avec le Karaté Boxing Chalonnais, du judo avec le Budokan Chalonnais ou de kickboxing ou de foot-fauteuil avec l'Académie du Football, de la pétanque, musicales avec les Tapirs à Chabraque, peinture sur visage, du karaoké avec le Lions Club Cercle d'Or, des jeux d'adresse, de l'initiation à la réalisation d'un nœud marin avec le Yacht Club, du jeu de lancer de ballon avec les Centurions des shows acrobatiques des Rocks Cheerleaders, du disc-golf, une initiation à la marche nordique avec l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme ou de zumba avec Synergyfit, pour ne citer qu'elles.



Pour sa deuxième participation au Téléthon depuis 2019, les Compagnons du Devoir présenteront de nombreux métiers manuels comme charpentier, maçon, tonnelier et tailleur de pierre. C'est aussi l'occasion de découvrir l'apprentissage du bricolage chez les jeunes avec l'association L'Outil en Main.



D'autres stands avec des activités ludiques seront prévues avec les Sharks et les Coquelicots (rugby féminin) ou encore un stand maquillage pour les enfants avec les écoles d'esthétique de Saint-Charles et Terrade.



Une tombola sera organisée sur place ainsi qu'une vente de pin's «AFM Téléthon». Deux buvettes, une à l'intérieur et une autre à l'extérieur, seront également mises en place.



À noter que tous les paiements de la journée se feront par le biais de jetons.



Toutes les recettes seront intégralement reversées à l'Association Française contre les Myopathies (AFM), un stand sera également à disposition du public pour récolter des dons.



Un pot de clôture sera offert aux élus, aux partenaires et aux bénévoles à 18 heures.



Depuis 20 ans, le GCRS organise le Téléthon et son défi des 3000 Tours du Lac des Prés Saint-Jean. C'est la première année où cette association affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive s'associe avec l'OMS pour organiser le Téléthon.



Étaient notamment présents à cette première réunion, Thierry Thevenet, le président de l'Office Municipal du Sport de Chalon-sur-Saône, Sophie Blondeau, membre de l'OMS, Gilles Badey, également membre de l'OMS et du Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué aux Relations avec les associations sportives, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, et Alfonso Campos des Services de la Ville.



Une réunion technique est prévue la première semaine de novembre et une autre avec l'ensemble des clubs participants le 5 novembre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati