'La vie de Galilée' avec Philippe Torreton, c'est encore aujourd'hui à l'Espace des Arts !

Dans La vie de Galilée, Claudia Stavisky unit la pensée visionnaire et la langue puissante de Brecht au talent de l’immense comédien Torreton dans une mise en scène au plus près de l’esprit de ce théâtre d’idées. L’histoire est celle d’un savant qui défend la théorie de Copernic s’attirant ainsi les foudres des autorités religieuses et d’une partie de la communauté scientifique. Sous la menace de la torture et du bûcher, Galilée finit par devoir se rétracter publiquement pour rester en conformité avec la doctrine officielle de l’Église. Magistrale et troublante de modernité, La vie de Galilée traite du vertige dont est prise l’humanité lorsqu’elle doit faire face à l’anéantissement de tous les repères sur lesquels sa civilisation s’est construite.

SAM 23 OCT 2021 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 2h35 - Tarifs : de 15 à 30€

Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/la-vie-de-galilee-2021

