FOIRE AUX PLANTES LA FERTE - Des milliers de visiteurs aux anges pour cette première journée

Une journée splendide pour ce samedi... et la même est attendue ce dimanche dans les allées du Château de La Ferté ! Petits et grands ont trouvé leurs bonheurs à regarder les mines enthousiasmées des milliers de visiteurs de cette première journée de la 18e Edition des Journées des Plantes et des arts du jardin. Malgré l'obligation du pass sanitaire, la barre des 4000 visiteurs a été allègrement franchie ce samedi et sans doute bien plus ce dimanche au regard des conditions météorologiques... Profitez-en ! Le prochain rendez-vous reste fixé au 3e week-end d'avril 2022 ...

Pour tout savoir sur les modalités d'accès, c'est par ici

Bon dimanche à toutes et tous !