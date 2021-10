AVIS DE DECES - Monsieur Olivier BONNET

SAINT-LOUP-DE-VARENNES, SAINT-RÉMY



Sylvie Bonnet,

son épouse ;

Anaïs et Romain,

ses enfants ;

Livio,

son petit-fils adoré ;

Gérard et Josette Jussiaux,

ses beaux-parents ;

Lucienne Jussiaux,

sa grand-mère de cœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Olivier BONNET

survenu le 21 octobre 2021, à l'âge de 55 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 27 octobre 2021, à 10 heures,

en l'église de Saint-Loup-de-Varennes, suivies de sa crémation.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le Taxi Genevois, les infirmiers et infirmières de Varennes le Grand pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.