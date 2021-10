AVIS DE DECES - Claude CALMAND Commandeur des Palmes Académiques

SAINT-MARCEL, - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Cécile, son épouse ;

Julien, son fils ;

Christiane, sa sœur ;

Jean et Paulette,

son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Claude CALMAND

Commandeur des

Palmes Académiques

survenu à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 27 octobre 2021, à 15 heures, en l'église de Saint-Christophe-en-Bresse suivies de l'inhumation dans l'intimité familiale.

Une urne à dons sera mise à disposition au profit de la recherche médicale.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.