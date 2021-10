Le centre de vaccination anti-covid du Chalonnais déménage Rue de la Banque

Le centre de vaccination du Chalonnais s'installe dans les locaux de l'ancienne Banque de France rachetés l'année dernière et pour l'heure sans affectation. Un lieu mieux dimensionné à la nouvelle activité. Plus de détails avec Info Chalon.

Tout au long de ses 10 mois de fonctionnement, la mise en œuvre du Centre de vaccination du Chalonnais qui a ouvert ses portes le 18 janvier 2021, dans les locaux de la salle Marcel Sembat, a permis d'injecter près de 98 000 doses de vaccins, représentant approximativement 50 000 personnes (Pfizer, Moderna et AstraZeneca confondus).



L'évolution des besoins en vaccination journalière est passée de 100 doses en début d'année à 1079 injections cet été 2021.



Le 20 octobre, dernier jour avant sa fermeture à la salle Marcel Sembat, le centre de vaccination a comptabilisé 400 personnes vaccinés en 1ère et 3ème dose.



Face à cette nette baisse en besoin de vaccination et face à la reprise d'activités culturelles et associatives de la salle Marcel Sembat, le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône, en lien avec les services de l'État et de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, ont travaillé sur une nouvelle réorganisation et un nouveau lieu d'implantation du centre depuis le 4 octobre 2021.



Ce lundi 25 octobre 2021, le Centre de vaccination du Chalonnais s'est implanté dans les anciens locaux de la Banque de France.



Situés au 13 Rue de la Banque, ils ont été rachetés par la municipalité fin janvier 2020 pour 1,4 million d'euros.



«La Ville a naturellement proposé les anciens locaux de l'antenne économique de la Banque de France, bien situés au cœur de ville, et sans affectation pour l'instant», indique Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, «un déménagement qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions et aujourd'hui, c'est le premier après-midi de vaccination dans la nouvelle implantation du Centre de vaccination».



Un déménagement qui a été fait mercredi à la fermeture du centre.



Une conférence de presse a eu lieu ce lundi à 13 heures dans les anciens bureaux du directeur de la Banque de France.



Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la Santé, explique la décision d'un déménagement par un «épuisement du nombre de personnes à vacciner».



«Au début, à l'ouverture du centre à la salle Sembat, nous manquions de doses. Ensuite, nous avons dû faire face à la réticence d'une partie de la population», poursuit-il.



Ce dernier distingue les dernières personnes n'étant pas vaccinées dans le Bassin Chalonnais en deux catégories : les réfractaires et les personnes âgées isolées «que la Caisse primaire d'assurance maladie et l'Agence régionale de Santé essayent de repérer».



Aujourd'hui, aucun souci d'approvisionnement.



«Ce n'est pas une raison pour gâcher!», ajoute l'adjoint au maire.



Le vice-président du Grand Chalon nous précise que le centre de vaccination du Chalonnais est en capacité de réaliser entre 500 et 600 injections et peut répondre sans problème à une vaste campagne de rappels.



Toutefois, Alain Gaudray confie que «nous n'avons pas une bonne vision du nombre de rappels».



Marie-Christine Agacinski, la responsable du centre de vaccination, en a profité pour rappeler que l'amplitude des jours et heures d'ouverture du Centre de vaccination sont les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 18 heures.



Pour faciliter l'accès au centre, la population du territoire du Grand Chalon voulant se faire vacciner, bénéficie de l'entrée gratuite au parking souterrain du Q-Park Banque, au 17 Rue de la Banque, par la distribution de tickets délivrés directement au Centre de vaccination du Chalonnais.



Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite a également été prévue.



«Il sera le dernier centre de vaccination du Bassin Chalonnais à rester ouvert, les centres périphériques sont, quant à eux, amenés à être fermés», indique Bruno Legourd.



«On est également là pour rappeler les gestes barrières», précise l'adjoint au maire avant d'ajouter qu'il y une légère reprise des contaminations et évolution à la hausse des hospitalisations ou en réanimation.



«D'autant plus que nous rentrons dans la période hivernale», reprend Alain Gaudray qui déclare également que «le Centre de vaccination n'a pas vocation à servir pour la vaccination de la grippe».



«Pour l'instant!», précise la directrice.



À noter que les trois intervenants ne parlaient pas de troisième dose mais d'injection de rappel.



Pour l'heure, aucune date de fermeture du centre de vaccination n'a encore été avancée.



Ce lundi après midi, 150 personnes se sont rendues dans les nouveaux locaux du Centre de vaccination anti-covid du 13 Rue de la Banque, le but étant d'en vacciner entre 250 et 300 par jour cette semaine.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati