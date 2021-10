88 et 82 ans, les doyens de l'Appart Fitness de Châtenoy le Royal se maintiennent en forme

Marcel, 88 ans et Georges-Claude 82 ans, sont les deux doyens de l'Appart Fitness à Châtenoy le Royal, et fidèles à leurs habitudes, il n'était pas question de passer à côté de leurs entraînements. En coaching personnalisé avec Marine, c'est le renforcement du dos et de la mobilité qui était au coeur de la séance. Le mal du siècle étant la sédentarité, Marcel et Georges-Claude ne sont pas du genre à se laisser porter ... la preuve en image. Et puis, n'oublions pas que le sport permet de travailler son immunité individuelle sans recourir au traitement médicamenteux.