Standing ovation pour Philippe Torreton et les comédiens de la pièce ‘La vie de Galilée’

Deux représentations de la pièce ‘La vie de Galilée’ étaient programmées les 22 et 23 octobre par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Au total, ce sont un peu plus de 1000 spectateurs qui ont vu cette œuvre grandiose proposée au public chalonnais et grand-chalonnais qui a généreusement applaudi les acteurs.

Avec Philippe Torreton au plateau, solaire, pendant plus de 2h30, entouré de comédiens exceptionnels, Gabin Bastard, Alexandre Carrière, Guy-Pierre Couleau, Matthias Distefano, Michel Hermon, Benjamin Jungers, Fabienne Lucchetti, Nils Ohlund, Martin Sève et Marie Torreton, sur un texte de Brecht et une mise en scène de Claudia Stavisky, tout était réuni pour ravir le public de l’Espace des Arts qui n’a pas hésité à se lever des sièges à la fin des représentations pour applaudir longuement cette passionnante pièce consacrée à Galilée, personnage haut en couleur et magnifiquement interprété par Philippe Torreton.

Une grande forme de théâtre pour un moment inoubliable !

>>> À voir prochainement à l’Espace des Arts : ‘La Mouche’, George Langelaan / Valérie Lesort / Christian Hecq. DU JEU 4 AU SAM 6 NOV 2021, Tarifs et réservations : Tél. 03 85 42 52 12

SBR