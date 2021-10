AVIS DE DECES - Monsieur René BION

SAINT-CYR, - SAINT-LOUP-DE-VARENNES, - CHALON-SUR-SAÔNE, LUX



Claudette Bion, son épouse ;

Fabienne Faivre et Frédéric Bion, ses enfants ;

Mallory et Lauryne, ses petits-filles chéries ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René BION

survenu subitement le 24 octobre 2021, à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 2 novembre 2021, à 10 heures, en l'église de Lux, suivies de sa crémation.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles coupées uniquement.

René repose à la chambre funéraire Roc'Eclerc, à Saint-Remy.